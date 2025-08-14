Hytalo Santos faz confissão chocante após ser investigado por sexualização de menores - (crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador digital Hytalo Santos cortejou o silêncio nesta quinta-feira (14/8) e se manifestou oficialmente pela primeira vez desde que passou a ser investigado por suposta sexualização de menores em seus conteúdos nas redes sociais.

A polêmica ganhou projeção nacional após um vídeo publicado pelo youtuber Felca levantar graves acusações contra o criador de conteúdo.

Após perder o acesso às suas contas nas plataformas digitais, Hytalo divulgou um comunicado enviado à CNN , no qual nega qualquer envolvimento com a exploração de crianças e adolescentes.

“Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi inabalável com a proteção de crianças e adolescentes” , afirmou.

No texto, o influenciador também garantiu que não tentou fugir da investigação e que está colaborando com as autoridades.

"Esclareço que nunca me ocultou ou obstrui investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permanente, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de desaparecimento."

Hytalo ainda se disse indignado com as denúncias. "Reafirmo minha integridade e indignação diante das falsas acusações. Não aceito que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas".

Por fim, destacou que os esclarecimentos serão feitos dentro dos trâmites legais: “Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo.”

O influenciador segue sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba e é alvo de uma ação civil pública, além de medidas judiciais que incluem mandato de busca e apreensão, bloqueio de bens e acolhimento de menores que estavam sob sua responsabilidade.

