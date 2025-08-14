Homem com fetiche em ser corno faz pedido inusitado à Andressa Urach - (crédito: SBT/Divulgação)

Na tarde desta quinta-feira (14), Andressa Urach chamou a atenção ao publicar, em seu perfil no Instagram, uma mensagem inusitada enviada por um admirador.

O seguidor decidiu se pronunciar após a atriz de conteúdo adulto declarar publicamente que procura um parceiro disposto a aceitar um relacionamento no qual ele seja "corno".

"Sonho em ser corno. Quem sabe não seja o seu corno. Dá até vontade de ser corno só pra casar com você, sua gostosa", escreveu o internauta. Em tom bem-humorado, Urach respondeu: “Analisando os currículos”.

A ex-A Fazenda também esteve recentemente no programa "No Alvo" , do SBT, onde voltou a gerar repercussão ao comentar sobre nomes famosos com quem teria se relacionado. Durante uma entrevista, ela foi desafiada a listar o desempenho dos supostos parceiros.

"Você disse que já esteve intimamente com Neymar, Cauã Reymond, Lucas Lucco e Cristiano Ronaldo. Faça um ranking de desempenho desse tempo", provocou o apresentador.

"Ah, Cristiano sem dúvida é o número um. Cauã Reymond o número dois. Depois dá para colocar os outros abaixo, mas esse é o topo", disparou a famosa, sem papas na língua.