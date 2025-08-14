Andressa Urach choca ao anunciar gravação picante com portador de doença rara

A influenciadora Andressa Urach causou repercussão nas redes sociais ao anunciar uma colaboração inusitada com Bruno Diferente, criador de conteúdo que soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.
Bruno convive desde o nascimento com a síndrome de Christ-Siemens-Touraine, uma condição genética extremamente rara. O projeto conjunto teve como objetivo principal quebrar paradigmas sobre beleza e relacionamentos.
Durante a gravação, Andressa fez questão de transmitir uma mensagem poderosa sobre o que realmente deve ser valorizado em uma pessoa. "O que importa é se ele vai te fazer feliz, se vai te respeitar e somar na sua vida", enfatizou a criadora.
"A gente vive em uma era em que todo mundo busca perfeição, mas a beleza de verdade está no caráter, na alegria e na coragem de ser quem você é", refletiu Andressa, reforçando sua filosofia de trabalho.
Por fim, Urach falou sobre a vontade de se manter inclusiva e diversificada em suas produções.
"Eu me considero a única criadora no Brasil que grava com os mais diferentes estilos de pessoas. Já estive com gente de todos os tipos físicos, idades e histórias. Para mim, conteúdo é sobre conexão e diversidade, não sobre aparência", concluiu a influenciadora.
