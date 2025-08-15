Influencer trans fatura alto com teste de fidelidade para homens casados

A influenciadora trans Lana Madison, de 29 anos, encontrou uma forma inusitada, e bastante lucrativa, de empreender: ela cobra R$ 27 mil para ajudar mulheres a testarem a fidelidade de seus companheiros.

A estratégia consiste em interagir com os homens através das redes sociais ou aplicativos de mensagens, simulando situações de flerte para descobrir se eles cederiam à traição.

“Elas mandam mensagem e me pedem para flertar com o namorado delas para descobrir se ele vai trair”, revelou Lana ao New York Post.

De acordo com a criadora de conteúdo, a iniciativa não foi planejada por ela. A ideia surgiu quando mulheres passaram a enxergá-la como uma espécie de "prova definitiva" para os parceiros.

“Não tinha planos de ser uma armadilha para homens infiéis. Algumas mulheres viram minha aparência e o que faço, e perceberam que sou a tentação definitiva”, explicou.

Atualmente, Lana divide sua rotina entre Nova York e a Flórida. Ela afirma que jamais divulgou oficialmente o serviço. A procura, segundo ela, surgiu a partir de recomendações de quem já contratou seu trabalho.

As abordagens são diretas, e todo o conteúdo trocado com os alvos é posteriormente repassado às contratantes. “Às vezes, basta uma selfie e um emoji de flerte. Já teve homem marcando encontro para a mesma noite. É realmente chocante como eles caem rápido”, completou.