Quem é a esposa de Tirullipa, traída após 15 anos de casamento? Saiba mais - (crédito: Reprodução/Instagram)

O nome de Stefânia Lemos voltou ao centro das atenções depois que o humorista Tirullipa se viu envolvido em polêmicas sobre uma suposta traição.

Discreta e avessa à exposição, ela manteve-se longe da mídia durante boa parte dos 15 anos em que está casada com o artista, união da qual nasceram as filhas Layla Vitória e Luna Vitória.

Mesmo mantendo uma vida pessoal de forma reservada, o casal chegou a protagonizar momentos públicos marcantes. Em uma viagem recente a Las Vegas, nos Estados Unidos, Tirullipa surpreendeu ao renovar os votos de casamento vestido como Elvis Presley, em uma celebração romântica.

Quem é Stefânia?

Cearense de 48 anos, Stefânia iniciou carreira no serviço público, ocupando cargos na Secretaria de Saúde do Estado. No campo empresarial, também divide sociedade em diversas empresas do marido.

A paz, no entanto, foi abalada com a divulgação de áudios e mensagens atribuídas a Tirullipa e à jovem Dani Lopez, de 23 anos, filha de seu ex-assessor, Duda Lopez.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, o relacionamento entre os dois teria sido mantido em sigilo, apesar do casamento de longa data do humorista.

Fontes próximas afirmam que a aproximação entre Tirullipa e Dani começou há cerca de um ano, quando a jovem já estava solteira. Na época, o comediante comentou com amigos que seu casamento havia perdido o “vínculo afetivo” e que permanecia por causa das filhas.