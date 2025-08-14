Hytalo Santos: Nova denúncia aponta que influencer mentiu e fugiu da polícia - (crédito: Reprodução/Instagram (@vn_cesar00))

Uma nova denúncia contra o influenciador Hytalo Santos veio à tona nesta quinta-feira (14). Em um comentário nas redes sociais, um morador de João Pessoa relatou ter visto o influenciador circulando pela cidade há cerca de três dias.

A informação vai na contramão ao comunicado divulgado pelo próprio Hytalo também nesta quinta, no qual ele afirma estar em São Paulo há mais de dez dias, cumprindo compromissos profissionais, o que, segundo ele, justificaria o fato de não ter sido localizado pelas autoridades.

A investigação

O influenciador e youtuber está sob investigação por suspeita de exploração infantil e foi alvo de uma operação de busca e apreensão realizada na quarta-feira (13), em sua residência localizada no bairro Portal do Sol, em João Pessoa (PB).

No entanto, ele não foi encontrado no imóvel e está ausente das redes sociais desde a semana passada. A ação, autorizada pela Justiça e solicitada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), foi realizada pela Polícia Militar no endereço ligado ao influenciador.

O caso ganhou ainda mais notoriedade após o youtuber Felca publicar o vídeo-denúncia “Adultização” , no qual aponta diversas irregularidades nos conteúdos produzidos por Hytalo, muitos deles relacionados diretamente a crianças e adolescentes.