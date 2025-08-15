Marquezine fecha ilha para festão e cachê de funcionários choca

Bruna Marquezine está prestes a comemorar seus 30 anos em uma celebração digna da realeza. A festa, marcada para esta sexta-feira (15), acontecerá na deslumbrante Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, cenário histórico que já foi palco de eventos luxuosos nos tempos do Império.

Com uma lista de cerca de 200 convidados, a atriz deve reunir nomes de peso como Sasha Meneghel, Xuxa, Angélica, Luciano Huck, Sérgio Malheiros, Sophia Abrahão e, segundo rumores, até o ex-namorado João Guilherme.

A locação do espaço, que pertence à Marinha e opera com aval do Exército, não sai por menos de R$ 75 mil. Já o valor total da celebração, somando itens como decoração, buffet, som e iluminação, pode ultrapassar R$ 1 milhão, de acordo com informações do jornal Extra.

Cachê dos colaboradores

Apesar do glamour e do alto investimento, uma polêmica em torno do tratamento dado aos trabalhadores envolvidos no evento chamou a atenção nas redes.

Segundo publicação do perfil Tretanimento, freelancers contratados para atuar na festa receberão apenas R$ 180, valor que já incluiria transporte, alimentação e com pagamento previsto apenas 30 dias após o serviço. Nas redes sociais, o valor chocou o público.