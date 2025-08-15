Quem é a ficante de Zé Felipe, ex-affair de seu próprio irmão? Entenda!

Após celebrar os 11 meses do filho José Leonardo, o cantor Zé Felipe foi visto em um outro evento, dessa vez mais informal, cercado de amigos. De acordo com informações divulgadas pela jornalista Gaby Cabrini, o artista teria se envolvido com a influenciadora digital Victória Miranda durante a comemoração.

Quem é Victória Miranda

Criadora de conteúdo voltado para moda e lifestyle, Victória mora em Goiânia e acumula mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Segundo a apuração, Zé Felipe chegou a demonstrar interesse inicial por outra convidada da festa — a DJ Gisele Dario — mas foi com Victória que acabou se aproximando.

Um detalhe curioso, no entanto, chamou ainda mais atenção. O programa "Fofocalizando", do SBT, resgatou uma antiga publicação da página de celebridades Lets Gossip, revelando que Victória já teria tido um envolvimento com Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.

Solteiro desde maio, quando anunciou o fim do casamento com Virginia Fonseca após seis anos juntos, Zé Felipe declarou recentemente que já seguiu em frente. Em suas próprias palavras, o cantor afirmou que “beijou na boca” desde o término.