Após divórcio, Virginia curte noitada ao lado do irmão de Zé Felipe - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca mostrou que, mesmo após o fim do casamento com Zé Felipe, mantém uma relação próxima com a família do ex-marido.

Em meio à repercussão do novo affair do cantor, a influenciadora apareceu em clima descontraído ao lado de Matheus e Isabella Vargas, irmãos de Zé, durante um churrasco em família.

Os registros foram compartilhados nas redes sociais e mostram Virginia acompanhada dos familiares de Zé e algumas amigas, reforçando que a separação não afetou sua convivência com os parentes do cantor.

Zé Felipe fica com ex-affair do irmão

Pouco após celebrar os 11 meses do filho José Leonardo, Zé Felipe foi flagrado em um evento informal entre amigos. Segundo apuração da jornalista Gaby Cabrini, o cantor teria se envolvido com a influenciadora digital Victória Miranda durante a festa.

O que mais chamou atenção, porém, foi um detalhe curioso resgatado pelo programa "Fofocalizando", do SBT. A atração relembrou uma antiga publicação da página Lets Gossip, que apontava que Victória já havia vivido um momento de intimidade com Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.