Hytalo Santos: Prisão do influencer é comemorada na web

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo. O paraibano de 28 anos é alvo de investigações por parte do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT), sob suspeita de envolvimento em crimes como tráfico humano e exploração sexual infantil.

Hytalo foi um dos nomes citados no vídeo-denúncia sobre “adultização” produzido pelo youtuber Felipe Bressanim, o Felca.

O conteúdo viralizou nas redes sociais, alcançando milhões de visualizações e provocando discussões no Congresso Nacional sobre a criação de novas regras para proteger crianças e adolescentes na internet.

A informação da prisão foi divulgada pela GloboNews. Na quarta-feira (14), a Justiça da Paraíba autorizou mandados de busca e apreensão na casa do influenciador.

A decisão, assinada pelo juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa, determinava a coleta de celulares, computadores e demais equipamentos usados nas produções de conteúdo.

Os agentes cumpriram os mandados algumas horas depois, mas encontraram o imóvel vazio. Segundo relato do magistrado, a máquina de lavar estava ligada e o condomínio informou que Hytalo havia saído do local levando diversos equipamentos pouco antes da chegada da equipe.

Diante do ocorrido, o juiz sinalizou que um mandado de prisão poderia ser emitido caso a ação fosse caracterizada como tentativa de obstrução da Justiça.

Em nota enviada à CNN, Hytalo negou qualquer interferência nas investigações:

"Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção", declarou.

Foi a primeira manifestação pública do influenciador desde o início do escândalo. Na mesma nota, ele se defendeu das acusações:



"Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes", afirmou.



"Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida", completou.