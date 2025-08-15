Virginia reage após Zé Felipe ficar com outra mulher: 'Morra' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca usou as redes sociais, nesta quinta-feira (14/8), para compartilhar uma mensagem enigmática que chamou atenção dos seguidores.

A publicação veio à tona pouco depois da repercussão sobre um possível envolvimento de seu ex-marido, Zé Felipe, com a influenciadora Victória Miranda.

Nos stories do Instagram, a empresária publicou uma reflexão sobre autoconfiança e equilíbrio emocional: “Construa uma paz interior tão inabalável que a ofensa do outro morra de fome por falta da sua atenção”.

Victória é ex-affair do irmão de Zé Felipe

Segundo a jornalista Gaby Cabrini, Zé Felipe teria ficado com Victória na noite de quarta-feira (13), durante uma festa na casa de um amigo em comum. Natural de Goiânia, Victória é influenciadora digital nas áreas de moda e lifestyle e acumula mais de 200 mil seguidores no Instagram.

O programa "Fofocalizando", do SBT, também resgatou uma publicação da página Lets Gossip revelando que Victória já teria se envolvido no passado com Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, sendo flagrada com ele em clima de intimidade.



