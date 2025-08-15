VÍDEO: Hytalo Santos foi acordado e preso pela Polícia Civil; veja

O influenciador paraibano Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, foram presos nesta sexta-feira (15) em uma residência localizada em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

A operação envolveu forças de segurança da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal, em cumprimento a mandados de prisão expedidos pela Justiça da Paraíba.

Hytalo é alvo de investigações conduzidas pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), sob acusações de exploração e exposição de menores em conteúdos produzidos para redes sociais.

A repercussão do caso aumentou após denúncias feitas pelo youtuber Felca, que possui mais de 4 milhões de inscritos e abordou o tema da “adultização” de crianças em um vídeo publicado no início do mês.

Desde o dia 6, quando as acusações vieram a público, o influenciador passou a ser alvo de medidas judiciais, incluindo mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça paraibana, em resposta a uma ação civil pública apresentada pelo MPPB.

A decisão que autorizou a prisão foi assinada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux.

No despacho, o magistrado aponta “fortes indícios” de crimes como tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil artístico irregular, produção de vídeos com exposição de menores e constrangimento de crianças e adolescentes.

Momento da prisão viraliza

A prisão de Hytalo e Israel foi registrada em vídeo pelas autoridades e rapidamente viralizou nas redes sociais. Nas imagens, os dois aparecem sentados sobre a cama, com semblante de quem havia acabado de acordar, no momento em que os agentes entram no quarto.

A cena gerou grande repercussão online. Internautas reagiram com comentários irônicos e comemorativos. “Brasil em festa hoje!”, escreveu um usuário. Outro afirmou: “Agora arrumei um motivo pra beber”. Um terceiro comentou: “Nossa, cara de quem acordou com a polícia na porta [risos]”.