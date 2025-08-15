Hytalo Santos é acusado de tráfico humano e choca fãs

O influenciador paraibano Hítalo José Santos Silva, conhecido como Hytalo Santos, de 28 anos, foi preso nesta sexta-feira (15) sob suspeita de tráfico humano e exploração sexual infantil.

A prisão ocorre após uma série de denúncias que vieram à tona na última semana, motivadas por um vídeo do youtuber e humorista Felca, que acusou Hytalo de explorar menores em seus conteúdos digitais.

Além de Hytalo, o marido dele, Israel Nata Vicente, conhecido nas redes como Euro, também foi detido. O casal é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que apuram a exposição e possível exploração de adolescentes em vídeos publicados nas redes sociais.

Até ter sua conta retirada do ar, no último dia 8, Hytalo reunia uma base expressiva de seguidores: eram mais de 17 milhões no Instagram, 2,4 milhões no TikTok e mais de 5 milhões no YouTube.

O influenciador começou a ganhar fama com vídeos no TikTok e ficou conhecido por um estilo semelhante ao de Carlinhos Maia, reunindo diversos jovens em casa e compartilhando cenas do cotidiano com uma narrativa familiar.

Em suas publicações, referia-se aos adolescentes como parte de sua “família”: as meninas eram chamadas de “filhas” e os meninos, de “genros”. “Minha casa vive cheia, e minha família não é perfeita!”, dizia em sua descrição nas redes sociais.

As investigações do MPPB, iniciadas ainda em 2024, ganharam impulso após a denúncia de Felca. No vídeo publicado em seu canal, o youtuber, que possui mais de 4 milhões de inscritos, fez duras críticas ao conteúdo de Hytalo, especialmente à forma como menores de idade eram retratados.

Um dos exemplos apontados foi o da adolescente Kamyla Santos, de 17 anos. Segundo Felca, ela teria sua imagem explorada de forma sensual com o objetivo de gerar lucro para o influenciador.

Além das cenas com adolescentes, Felca também questionou possíveis ganhos financeiros de Hytalo vinculados à promoção do Jogo do Tigrinho, prática recorrente entre influenciadores investigados por exploração comercial ilegal.

As investigações seguem em andamento com a participação de diferentes órgãos estaduais e federais.