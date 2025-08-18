Zé Felipe demite bailarina após suposto romance vir à tona

A bailarina Karol Gerez, de 27 anos, usou as redes sociais neste domingo (17/8) para confirmar que foi demitida da equipe de Zé Felipe.

Em resposta a perguntas de seguidores nos stories do Instagram, a dançarina revelou que ela e outras colegas do balé foram dispensadas recentemente, poucos meses após ter seu nome envolvido em rumores de um suposto affair com o cantor, boatos que ela já havia negado publicamente na época.

“Infelizmente, é verdade, não faço mais parte da equipe do Zé Felipe. Fomos dispensadas, mas sou grata por ter tido essa experiência de um ano e pouco que tivemos com eles. É o básico que tenho para falar, porque não tenho muito o que dizer”, disse Karol.

A bailarina ainda fez questão de reforçar que sua saída não teve relação com especulações e pediu que os seguidores não tirem conclusões precipitadas.



“Só para vocês não ficarem deduzindo coisa: é verdade, aconteceu isso, e ninguém realmente falou nada. Então, tô aqui para confirmar para vocês não ficarem nesse achismo. Aconteceu e tá tudo certo.”

Karol integrava o balé de Zé Felipe há pouco mais de um ano e, apesar da repercussão em torno de sua demissão, preferiu adotar um tom discreto sobre os bastidores da decisão. Até o momento, o cantor e sua equipe não se pronunciaram oficialmente sobre o desligamento.