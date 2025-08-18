Safadão ironiza traição de Tirullipa e é detonado: 'também traiu' - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Durante sua apresentação no "Festeja Nova Russas 2025", no interior do Ceará, Wesley Safadão aproveitou um momento de interação com o público para brincar com a recente polêmica envolvendo seu amigo Tirullipa.

Em tom de deboche, o cantor perguntou se havia homens fiéis na plateia e emendou: “Tirullipa, abaixa o braço”, arrancando risadas da multidão.

A piada fazia referência aos vazamentos de mensagens e áudios íntimos atribuídos ao humorista, trocados com a filha de seu ex-assessor. A situação ganhou repercussão por conta do casamento de Tirullipa com Stefânia Lemos, com quem está junto há mais de 15 anos.

A brincadeira de Safadão, no entanto, não caiu bem entre os internautas, que rapidamente relembraram as próprias polêmicas do cantor envolvendo infidelidade.



“Ele também não pode levantar [o braço]”, alfinetou uma seguidora. “Nem tu pode levantar, macho! [risos]”, ironizou outro. “Enxerga os erros dos amigos, mas o dele nada, né?”, escreveu mais um. “Nem ele é fiel! Que vergonha, meu pai...”, lamentou um usuário.

Tirullipa se desculpa após ter traição exposta

Dias após ter o caso de infidelidade exposto na imprensa, Tirullipa emitiu um comunicado oficial nas redes sociais. Nele, o humorista pede perdão à família e afirma que os conteúdos vazados fazem parte de um caso antigo.





“Extremamente envergonhado, venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e a quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes notícias! Isso não aconteceu agora, isso é coisa do meu PASSADO. Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e, ainda na época, conversei com minha esposa, reconheci meu erro e pedi perdão”, afirmou o humorista.