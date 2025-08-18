Ausência de Priscilla em festa de Marquezine reacende climão

A ausência de Priscilla Alcântara no badalado aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine, realizado na última sexta-feira (15) na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, não passou despercebida pelos fãs.

Apesar da amizade próxima entre as duas, a cantora não marcou presença na celebração, o que reacendeu rumores de um possível afastamento, especialmente após a polêmica envolvendo João Lucas, marido de Sasha Meneghel, e ex-parceiro artístico de Priscilla.

Entenda o climão

Em novembro de 2024, João Lucas foi acusado por fãs de ter se inspirado demais na estética e no conceito do álbum "PRISCILLA", lançado pela cantora. Na época, ele se preparava para lançar seu próprio trabalho autointitulado, "João Lucas", e publicou no X (antigo Twitter) uma mensagem considerada enigmática.

“Preciso me afastar de pessoas que só se empolgam com algo quando é sobre elas”. O recado foi interpretado por muitos como uma alfinetada para Priscilla, com quem ele já havia colaborado em projetos anteriores.

A tensão aumentou quando Daniel Campos, amigo próximo de Bruna e do casal Sasha e João, publicou uma provocação velada na mesma rede social.

Ele ironizou o fato de álbuns autointitulados serem tratados como novidade: “Álbuns self-titled existem há décadas.” O comentário foi lido como uma defesa de João Lucas e uma crítica indireta à cantora.

Nas redes, a ausência de Priscilla no evento gerou debates. Alguns internautas sugeriram que Bruna teria tomado partido na suposta desavença, enquanto outros defenderam a artista que transicionou da música gospel para o pop.



“Mas alguém ouviu isso da Bruna [que elas brigaram]? E se a Priscilla não quis ou simplesmente não pôde ir?”, escreveu uma seguidora. “Como as pessoas sabem quem a Bruna convidou ou deixou de convidar?”, questionou outro usuário.