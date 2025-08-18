Superou a ex? Zé Felipe é visto no camarim de Ana Castela e gera climão - (crédito: Reprodução/X)

Zé Felipe, de 27 anos, foi flagrado na noite deste domingo (17) nos bastidores do show de Ana Castela, realizado em Buritama, no interior de São Paulo.

O cantor posou ao lado da boiadeira, de 21 anos, alimentando os rumores de um possível affair entre os dois. As especulações começaram no fim de junho, após um encontro dos artistas em Orlando, nos Estados Unidos.

Apesar da repercussão nas redes sociais, ambas as partes negam qualquer envolvimento amoroso. A equipe do cantor, inclusive, divulgou uma nota por meio da assessoria de imprensa esclarecendo que a viagem aos Estados Unidos tinha outro propósito.



“Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto em espanhol. Por este motivo, seguiu para os Estados Unidos. Fez uma parada em Orlando, onde encontrou com Ana Castela e, como amigos, foram aproveitar o dia nos parques. Ainda esta semana, o cantor irá para Miami se reunir com um grupo de compositores”, informou o comunicado.



“Reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música”, concluiu a nota.

Zé Felipe está solteiro desde o fim de maio, quando anunciou o término do casamento de quatro anos com Virginia Fonseca. Juntos, eles são pais de Maria Alice, Maria Flor Fonseca e José Leonardo Fonseca.