Sophie Charlotte é detonada por postura polêmica em festa de Marquezine

A chegada de Sophie Charlotte à festa de 30 anos de Bruna Marquezine, realizada na última sexta-feira (15) na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, virou assunto nas redes sociais.

Um vídeo da atriz entrando no evento viralizou após a legenda de um fã acusá-la de estrelismo por não interagir com o público que aguardava na porta.

De acordo com a publicação, Sophie teria passado direto pela multidão de curiosos e admiradores, sem acenar ou cumprimentar ninguém.

A ausência de um simples “tchauzinho” foi o suficiente para gerar críticas por parte dos curiosos, principalmente porque outros convidados famosos teriam feito pelo menos um gesto de interação ao entrarem na festa.

A reação negativa rapidamente se espalhou online, gerando piadas, críticas e também algumas reflexões.

“Já dizia a Anitta: ‘Eu marquei hora com vocês aqui, por um acaso?’”, ironizou um internauta.



“Você tem que se odiar muito para ficar se humilhando por atenção de quem não sabe nem da sua existência”, disparou outra usuária.



“Errada é a Sophie e o Xamã? Ou são as pessoas desconhecidas e inconvenientes que aparecem forçando aproximação?”, questionou uma terceira, citando também o rapper, namorado da atriz, que também não teria interagido com o público.