Joelma age contra fã após ser humilhada em show - (crédito: Reprodução/Twitter)

Um momento inusitado marcou a apresentação de Joelma no último fim de semana em Manaus. Durante o show, a cantora de 51 anos protagonizou uma cena tensa ao tomar o microfone das mãos de uma fã que subiu ao palco e aproveitou a oportunidade para criticar sua nova fase na carreira.

A mulher, acompanhada de outras espectadoras, pegou o microfone e disparou: "Eu quero falar por todos os fãs. A gente não gosta de outras músicas, a não ser quando outro cantor canta", iniciou a fã.

"A gente gosta de todas as músicas da Calypso", completou, se referindo à banda que Joelma integrava ao lado do ex-marido, Ximbinha.

Diante da situação, Joelma tentou interromper a fala da fã e forçou a retirada do microfone de suas mãos, enquanto ela resistia. Após recuperar o equipamento, a cantora riu da situação e, logo em seguida, abraçou outra pessoa no palco, aparentando deixar o episódio para trás.

O público, por sua vez, reagia em coro, gritando “ih, fora!” em reprovação à atitude da mulher. A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas e fãs da artista.