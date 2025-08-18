Ex de Marquezine surge no aniversário da atriz e se declara; veja

João Guilherme foi um dos convidados que prestigiaram o aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine, comemorado nesta sexta-feira (15), na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro.
Na chegada ao evento, o ator falou rapidamente com a imprensa e demonstrou carinho pela ex-namorada.
“Tudo de melhor que eu puder desejar para ela, eu desejo — na vida profissional, na vida pessoal. Sou um grande amigo hoje e estou muito feliz de poder estar aí e comemorar um pouco a vida dela, coisa boa”, declarou.
A participação de João Guilherme no evento acontece cerca de seis meses após o término do relacionamento com Bruna.
Os dois viveram um romance discreto durante aproximadamente um ano e, mesmo após o fim, mantêm uma relação amistosa, marcada pelo respeito mútuo.
????VEJA: Joao Guilherme fala sobre comparecer no aniversário da ex-namorada Bruna Marquezine, que se tornou uma grande amiga.— CHOQUEI (@choquei) August 16, 2025
pic.twitter.com/ZozwYqj0WH
Saiba Mais
- Mariana Morais Zé Felipe demite bailarina após suposto romance vir à tona
- Mariana Morais Sophie Charlotte é detonada por postura polêmica em festa de Marquezine
- Mariana Morais Filho consola Neymar após derrota histórica para o Vasco
- Mariana Morais Safadão ironiza traição de Tirullipa e é detonado: 'também traiu'
- Mariana Morais Superou a ex? Zé Felipe é visto no camarim de Ana Castela e gera climão
- Mariana Morais Ausência de Priscilla em festa de Marquezine reacende climão