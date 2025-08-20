Ana Castela teria apenas 30% de direitos sobre sua própria carreira; veja

Apesar de viver um dos melhores momentos da carreira, Ana Castela enfrenta bastidores bem mais complexos do que o brilho dos palcos deixa transparecer.
Segundo uma apuração feita pelo perfil "Oh Noticiário", a cantora teria controle sobre apenas 30% de sua própria carreira. Os outros 70% estariam sob responsabilidade de seu empresário.
A informação ganhou ainda mais força após serem divulgados detalhes de como esse acordo funciona na prática. De acordo com a publicação, se Ana fatura cerca de R$ 4 milhões por mês, apenas R$ 1,2 milhão desse valor realmente chega até ela, o restante ficaria com o empresário.
Shows infinitos e impacto na saúde
Essa divisão contratual, considerada pesada por muitos, estaria por trás da extensa agenda de compromissos da artista. Para garantir lucro com a pequena fatia que lhe cabe, Ana teria sido pressionada a aceitar um número elevado de apresentações mensais.
Fontes próximas à cantora afirmam que ela já tentou renegociar o ritmo de trabalho, pedindo uma redução na quantidade de shows. O motivo: o cansaço extremo e os impactos à saúde que a rotina intensa estaria provocando.
