Filho de Ana Hickmann faz pedido inusitado e preocupa mãe - (crédito: Reprodução/Instagram)
Ana Hickmann revelou que o filho, Alezinho, de 9 anos, fruto de seu relacionamento com o ex-marido Alexandre Correa, já demonstrou interesse em seguir os passos dos criadores de conteúdo.

Durante um vídeo publicado em seu canal no YouTube nesta segunda-feira (18/8), a apresentadora contou que o menino pediu para ter seu próprio canal, mas que ela preferiu recusar.

Segundo Ana, embora o filho apareça eventualmente em seus conteúdos, a prioridade é garantir que ele aproveite a infância sem pressões.

“Ele é parceiro para tudo… eu sempre tomei o cuidado de perguntar tudo para ele, e muitas vezes ele fala ‘mamãe, não quero gravar, aparecer nessa foto’. Eu, como mãe, respeito”, explicou.

A apresentadora reforçou sua posição ao abordar o pedido do filho: “Ele já me pediu várias vezes para ter canal no YouTube, e já falei para ele que ele tem idade para brincar, estudar e ser criança.”

Ainda durante o vídeo, Ana destacou que, apesar de admirar o trabalho de influenciadores mirins, não quer antecipar responsabilidades para o filho.

“Não tem que ter responsabilidade de youtuber. Sei que tem muitos youtubers mirins maravilhosos, mas eu já trabalho pra caramba, e ter meu filho fazendo isso, não quero. Se ele quiser ter essa experiência, a gente faz. Eu abro a caixinha para vocês fazerem as perguntas. Lembrando, com muita responsabilidade, porque se trata de uma criança”, declarou ela. 

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 20/08/2025 08:59
x