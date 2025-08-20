Simaria apela pra nudez, se arrepende e toma atitude drástica

Simaria, de 43 anos, voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais nesta terça-feira (19), após publicar uma foto completamente nua em seu perfil.

No clique, a cantora aparece em frente ao espelho, cobrindo os seios com os cabelos soltos e protegendo a região íntima com uma das mãos.

A imagem teve grande repercussão entre os seguidores, gerando uma enxurrada de comentários e curtidas em poucos minutos.

No entanto, pouco tempo depois, a artista optou por deletar a postagem, decisão que levantou suspeitas entre internautas sobre um possível arrependimento ou erro na publicação.

Mesmo após apagar o registro, a publicação foi replicada por sites e perfis de entretenimento. A cantora, que está solteira desde o fim de seu casamento com o empresário espanhol Vicente Escrig em 2021, continua atraindo olhares por sua beleza e postura ousada nas redes sociais.