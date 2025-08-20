Bia Miranda e Gato Preto destroem carrão de luxo em acidente grave

O influenciador Gato Preto e a ex-A Fazenda Bia Miranda se envolveram em um acidente de carro na manhã desta quarta-feira (20), em plena Avenida Faria Lima, uma das mais movimentadas da capital paulista.

De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, a colisão ocorreu por volta das 6h30 e envolveu dois veículos. Uma das vítimas precisou ser levada ao pronto-socorro Alvorada, mas o estado de saúde não foi detalhado.

Nas redes sociais, Gato Preto minimizou o ocorrido. “Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave”, comentou ele nos Stories do Instagram, adotando um tom de despreocupação.

Pessoas que passavam pelo local afirmam que, após a batida, ele e Bia teriam descido rapidamente do veículo e deixado o local a pé, abandonando o carro no meio da via.

O casal havia compartilhado horas antes vídeos de uma noite de festa, que incluiu bebidas alcoólicas e cigarros, o que aumentou a repercussão do acidente nas redes sociais.

Mais tarde, Gato Preto publicou uma imagem exibindo um corte na mão e informou que estava retornando para casa em um carro de aplicativo. “Só quero minha casa”, escreveu.