Virginia ficou aos prantos com viagem de Zé Felipe e Ana Castela

Mais um episódio envolvendo a separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca acaba de tomar conta das redes sociais. Contudo, desta vez, a informação é que Virginia chorou copiosamente após descobrir que o ex-marido estava em uma viagem internacional com a cantora Ana Castela.

Segundo informações do Portal Leo Dias, Virginia estava em meio a uma gravação do ‘Sabadou com Virginia’, programa que apresenta no SBT, quando descobriu a informação sobre os cantores estarem juntos na Disney, em julho, e logo foi às lágrimas. Mas, de acordo com fontes do colunista, a influenciadora digital, empresária e apresentadora não conseguia parar de chorar e a emissora precisou intervir na situação.

Assim, a produção do programa precisou pausar as gravações, que acabaram sofrendo atrasos, para que Virginia Fonseca pudesse se recompor do baque de descobrir que o pai de seus três filhos já estava viajando com outra pouco tempo após a separação.

Após um período se recompondo, Virginia retornou para gravar normalmente. Entretanto, ficou evidente para toda equipe presente o quanto ela está muito abalada com a separação. Vale lembrar que, apesar de separados, Virginia e Zé Felipe ainda interagem nos mesmos ambientes devido à criação dos três filhos que têm juntos,

Mas, os fãs mais assíduos que acompanham o ex-casal já começaram a reparar que o clima entre os dois parece estar pesando quando ambos estão no meio ambiente. Foi assim, por exemplo, no último 'mêsversário' do caçula José Leonardo, que completou 11 meses neste mês de agosto.

Recentemente, Zé Felipe chegou a confirmar em entrevista que já beijou na boca após se separar de Virginia Fonseca. Entretanto, não entrou em detalhes sobre o assunto. Já Virginia recebeu o mesmo questionamento, mas ao contrário de Zé, afirmou que ainda não beijou nenhuma boca após a separação.

“Não. Não beijei ainda. Mas é porque eu tô trabalhando tanto que eu nem tenho tempo de fazer outra coisa. Trabalhando, com as crianças, então… Ainda não beijei na boca. O foco é outro nesse momento”, disse a influencer à TV Leo Dias.