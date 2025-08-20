Justiça libera Hytalo Santos para dar entrevista na TV; saiba tudo - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Hytalo Santos, influenciador preso sob acusações graves como tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico, pode estar prestes a conceder sua primeira entrevista após a detenção.

A conversa deverá ser conduzida pelo jornalista Roberto Cabrini, da Record, conhecido por sua atuação em reportagens investigativas.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a Justiça autorizou a gravação do material. A decisão partiu do juiz Antonio Rudimacy Firmino de Sousa, que permitiu a entrevista desde que sejam respeitadas as normas da unidade prisional onde o casal está detido.

“A referida entrevista deverá ocorrer com obediência às regras estabelecidas pela unidade penitenciária onde se encontram os detidos, com as cautelas de estilo como medida de segurança”, determinou o magistrado.

A equipe jurídica de Roberto Cabrini justificou o pedido destacando o papel essencial da cobertura jornalística em casos criminais.

“Cumpre informar a importância do trabalho jornalístico na cobertura em relação ao processo criminal que tramita sobre o réu e, nesse caso, é o que se está tentando fazer”, explicou a defesa.

No requerimento feito à Justiça, os advogados argumentaram que ouvir Hytalo é fundamental para garantir equilíbrio e isenção na produção do material. A prática de ouvir todas as partes envolvidas é, segundo a equipe, uma das marcas do trabalho do jornalista.