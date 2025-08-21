William Bonner se incomoda ao noticiar Gato Preto e Bia Miranda no JN - (crédito: TV Globo/Instagram)

O jornalista William Bonner, âncora do Jornal Nacional, chamou atenção ao apresentar na edição desta quarta-feira (20/8) a reportagem sobre o grave acidente envolvendo os influenciadores digitais Gato Preto e Bia Miranda, em São Paulo.

O casal estava em um Porsche quando avançou o sinal vermelho e colidiu com outro veículo. O impacto provocou a fratura no maxilar de um dos ocupantes do carro atingido, que precisou de atendimento hospitalar e pode passar por cirurgia.

Nas redes sociais, o fato de Bonner abordar o tema gerou falatório. Internautas ironizaram a situação, dizendo que o apresentador parecia desconfortável ao noticiar o caso.

“O Bonner tentando dizer ‘influenciador’ sem rir foi tudo”, comentou uma usuária do X (antigo Twitter). Outra brincou: “Tiveram que explicar para o Bonner quem eram essas pessoas antes do jornal começar.”

O acidente, registrado por câmeras de segurança, mostra o momento em que o Porsche avança o semáforo e atinge um HB20, antes de colidir com um poste.

O motorista do carro atingido, Edilson Mariano, afirmou em entrevista ao SBT que estava com o filho, que foi levado ao Hospital Alvorada com ferimentos graves.

Após o acidente, Gato Preto deixou o local sem prestar socorro e foi detido horas depois pela Polícia Militar. Ele passou por exame de corpo de delito no IML e foi liberado após pagar fiança. Ele responderá pelos crimes de lesão corporal, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.

Antes da colisão, Gato Preto e Bia Miranda publicaram vídeos em uma balada, com bebidas alcoólicas e cigarros.

O influenciador também é alvo de uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, por suspeita de envolvimento com o jogo de apostas ilegais conhecido como “Jogo do Tigrinho”. Menos de duas semanas atrás, ele já havia sido preso por envolvimento nesse esquema.