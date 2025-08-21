InícioColunistas#Mariana Morais
TELEVISÃO

William Bonner se incomoda ao noticiar Gato Preto e Bia Miranda no JN

Acidente grave causado pelos influenciadores ganhou projeção nacional nesta quarta-feira (20)

William Bonner se incomoda ao noticiar Gato Preto e Bia Miranda no JN - (crédito: TV Globo/Instagram)
William Bonner se incomoda ao noticiar Gato Preto e Bia Miranda no JN - (crédito: TV Globo/Instagram)

O jornalista William Bonner, âncora do Jornal Nacional, chamou atenção ao apresentar na edição desta quarta-feira (20/8) a reportagem sobre o grave acidente envolvendo os influenciadores digitais Gato Preto e Bia Miranda, em São Paulo.

O casal estava em um Porsche quando avançou o sinal vermelho e colidiu com outro veículo. O impacto provocou a fratura no maxilar de um dos ocupantes do carro atingido, que precisou de atendimento hospitalar e pode passar por cirurgia.

Nas redes sociais, o fato de Bonner abordar o tema gerou falatório. Internautas ironizaram a situação, dizendo que o apresentador parecia desconfortável ao noticiar o caso.

“O Bonner tentando dizer ‘influenciador’ sem rir foi tudo”, comentou uma usuária do X (antigo Twitter). Outra brincou: “Tiveram que explicar para o Bonner quem eram essas pessoas antes do jornal começar.”

O acidente, registrado por câmeras de segurança, mostra o momento em que o Porsche avança o semáforo e atinge um HB20, antes de colidir com um poste.

O motorista do carro atingido, Edilson Mariano, afirmou em entrevista ao SBT que estava com o filho, que foi levado ao Hospital Alvorada com ferimentos graves.

Após o acidente, Gato Preto deixou o local sem prestar socorro e foi detido horas depois pela Polícia Militar. Ele passou por exame de corpo de delito no IML e foi liberado após pagar fiança. Ele responderá pelos crimes de lesão corporal, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.

Antes da colisão, Gato Preto e Bia Miranda publicaram vídeos em uma balada, com bebidas alcoólicas e cigarros.

O influenciador também é alvo de uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, por suspeita de envolvimento com o jogo de apostas ilegais conhecido como “Jogo do Tigrinho”. Menos de duas semanas atrás, ele já havia sido preso por envolvimento nesse esquema.

Saiba Mais

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 21/08/2025 08:17 / atualizado em 21/08/2025 10:24
x