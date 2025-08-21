Traição? Gato Preto foi encontrado pela PM pelado com duas mulheres - (crédito: Reprodução/Instagram)

Imagens de câmeras corporais da Polícia Militar registraram o momento em que o influenciador Gato Preto, atendeu os policiais completamente nu e acompanhado de duas mulheres, na manhã desta quarta-feira (20), poucas horas após se envolver em um grave acidente de trânsito em São Paulo.

O registro foi feito por volta das 10h, quando os PMs chegaram ao apartamento do influenciador no bairro do Tremembé, Zona Norte da capital.

Questionado se estava sozinho, Samuel respondeu com naturalidade: “Estou com duas minas”. Ele foi autorizado a se vestir antes de ser levado, sem algemas, até a 14ª Delegacia de Polícia, em Pinheiros.

O acidente havia ocorrido cerca de quatro horas antes, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Zona Oeste de São Paulo.

O Porsche dirigido por Gato Preto colidiu contra um poste e outro carro. No veículo de luxo também estava a namorada dele, a ex-Fazenda Bia Miranda. O impacto deixou o filho do motorista do outro carro ferido, que foi encaminhado ao Hospital Alvorada com o filho.

Gato Preto e Bia deixaram o local do acidente sem aguardar o atendimento à vítima ou a chegada das autoridades, e não realizaram o teste do bafômetro. Nas redes sociais, ambos haviam publicado fotos em uma balada na noite anterior, consumindo bebidas alcoólicas.

Horas após o ocorrido, o influenciador publicou um vídeo nos stories dizendo: “Bati minha Porsche, perdi R$ 1,5 milhão”, mas a postagem foi apagada pouco depois. Ele foi detido, prestou depoimento e acabou liberado após o pagamento de fiança.