Bella Campos se revolta após ser chamada de arrogante - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz Bella Campos, intérprete de Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo", usou as redes sociais nesta quarta-feira (20/8) para responder às críticas que vem recebendo após recusar uma entrevista à equipe do jornalista Leo Dias.

Acusada de arrogância por não parar para falar com a imprensa, a atriz afirmou que estava atrasada para uma gravação e não viu problema em recusar a abordagem.

“Podem tentar me pintar como arrogante quantas vezes quiserem. Sei que estou do lado certo e quem realmente me acompanha sabe que tenho uma troca MUITO direta com o meu público, sempre!”, escreveu Bella.

A atriz ainda citou o conceito de “exposição invasiva”, apontando que há práticas jornalísticas que extrapolam os limites da ética ao divulgar informações íntimas sem consentimento.

Em sua publicação, ela relembrou o caso da colega Klara Castanho, exposta pela imprensa após ser vítima de estupro e optar por entregar legalmente o bebê à adoção.

Na época, em 2022, o jornalista Leo Dias foi um dos primeiros a noticiar o caso sem autorização da atriz, o que gerou uma grande revolta no público. Após a repercussão negativa e a mobilização de artistas e juristas em apoio a Klara, Leo Dias pediu desculpas e admitiu o erro.