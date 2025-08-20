InícioColunistas#Mariana Morais
GRAVE

Bia Miranda e Gato Preto quase foram esmagados em queda de poste

Influenciador foi preso após fugir do local do acidente sem prestar socorro à vítima

Gato Preto e Bia Miranda quase foram esmagados após poste tombar em acidente
Gato Preto e Bia Miranda quase foram esmagados após poste tombar em acidente - (crédito: Reprodução Instagram)

Na tarde desta quarta-feira, 20/08, viralizou nas redes social o vídeo das câmeras de segurança do local onde Bia Miranda e o namorado Gato Preto sofreram um grave acidente que deixou uma pessoa ferida. Entretanto, as imagens mostram que por pouco o casal não foi esmagado por um poste que acabou tombando em cima do veículo.

O poste em questão sustentava um dos semáforos da via. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Brigadeiro Faria Lima e Elvira Ferraz. O circuito de segurança da rua mostra, ainda, que Gato preto avançou o sinal vermelho e atingiu em cheio o Hyundai Creta que passava bem na hora pelo cruzamento. Em seguida, o carro do casal, que estava em velocidade altíssima, acabou colidindo com o poste.

O carro onde estavam Bia Miranda e Gato Preto, um Porsche 911 Carrera, avaliado em mais de R$ 1 milhão, ficou completamente destruído. Logo após o acidente o casal de influenciadores foi acudido por seguranças particulares e deixaram o local sem prestar socorro à vítima. No veículo atingido estavam um idoso e o filho dele. O rapaz sofreu ferimentos e foi socorrido em um hospital da região.

Em entrevista, o motorista do Creta informou que o filho trincou a mandíbula com o impacto da batida e agora aguarda resultados de exames para saber se precisará passar por cirurgia. O idoso, por sua vez, sofreu apenas ferimentos leves e não precisou ser hospitalizado.

Horas após o acidente, a Polícia Militar de São Paulo confirmou a prisão de Gato Preto. Entre as acusações estão omissão de socorro à vítima que precisou ser hospitalizada e condução de veículo alcoolizado, dado que horas antes do acidente o casal estava curtindo uma noitada regada a bebidas alcoólicas. Contudo, o influenciador, ao chegar na delegacia, se declarou inocente em resposta à imprensa local.

Imagens compartilhadas nas redes sociais por Gato Preto e Bia Miranda mostravam os dois fazendo ingestão de diferentes tipos de destilados. Além disso, eles apareceram fazendo uso de baseados na companhia de diversos amigos.

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 20/08/2025 17:13
x