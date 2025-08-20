Bia Miranda e Gato Preto quase foram esmagados em queda de poste

Na tarde desta quarta-feira, 20/08, viralizou nas redes social o vídeo das câmeras de segurança do local onde Bia Miranda e o namorado Gato Preto sofreram um grave acidente que deixou uma pessoa ferida. Entretanto, as imagens mostram que por pouco o casal não foi esmagado por um poste que acabou tombando em cima do veículo.

O poste em questão sustentava um dos semáforos da via. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Brigadeiro Faria Lima e Elvira Ferraz. O circuito de segurança da rua mostra, ainda, que Gato preto avançou o sinal vermelho e atingiu em cheio o Hyundai Creta que passava bem na hora pelo cruzamento. Em seguida, o carro do casal, que estava em velocidade altíssima, acabou colidindo com o poste.

O carro onde estavam Bia Miranda e Gato Preto, um Porsche 911 Carrera, avaliado em mais de R$ 1 milhão, ficou completamente destruído. Logo após o acidente o casal de influenciadores foi acudido por seguranças particulares e deixaram o local sem prestar socorro à vítima. No veículo atingido estavam um idoso e o filho dele. O rapaz sofreu ferimentos e foi socorrido em um hospital da região.

Em entrevista, o motorista do Creta informou que o filho trincou a mandíbula com o impacto da batida e agora aguarda resultados de exames para saber se precisará passar por cirurgia. O idoso, por sua vez, sofreu apenas ferimentos leves e não precisou ser hospitalizado.

Horas após o acidente, a Polícia Militar de São Paulo confirmou a prisão de Gato Preto. Entre as acusações estão omissão de socorro à vítima que precisou ser hospitalizada e condução de veículo alcoolizado, dado que horas antes do acidente o casal estava curtindo uma noitada regada a bebidas alcoólicas. Contudo, o influenciador, ao chegar na delegacia, se declarou inocente em resposta à imprensa local.

Imagens compartilhadas nas redes sociais por Gato Preto e Bia Miranda mostravam os dois fazendo ingestão de diferentes tipos de destilados. Além disso, eles apareceram fazendo uso de baseados na companhia de diversos amigos.