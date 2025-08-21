Mãe de Zé Felipe age contra Ana Castela e é detonada: 'Sonsa' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Os rumores sobre um possível envolvimento entre Ana Castela, 21, e Zé Felipe, 27, ganharam um novo capítulo nesta semana. Internautas notaram que Poliana Rocha, mãe do cantor e esposa do sertanejo Leonardo, passou a seguir a boiadeira nas redes sociais.

O gesto foi rapidamente interpretado como sinal de aprovação ou aproximação. No entanto, Poliana tratou de esclarecer a situação.

Em um comentário deixado em uma publicação no Instagram que repercutia o assunto, a influenciadora negou qualquer vínculo com Ana Castela. “Não a conheço”, escreveu ela, pondo fim às especulações sobre uma possível relação entre as duas.

Na repercussão das redes sociais, a declaração e o posicionamento de Poliana foi alvo de críticas. "Muito sonsaaaa", disparou o perfil "Disseram" do Instagram.

"A Poliana nunca sabe de nada, nunca conhece ninguém, sempre curte sem querer", criticou outra internauta. "Ela é tão boazinha, tão galera né?! A rainha em se fazer de desentendida", detonou mais uma.

Zé Felipe e Ana Castela juntos?

Enquanto isso, os boatos sobre o suposto affair seguem agitando os fãs dos artistas. Recentemente, Gustavo Mioto, ex-namorado de Ana, deixou de seguir a cantora após a repercussão do caso. Ana, por sua vez, ainda segue o ex, mas não há interações entre Mioto e Zé Felipe.

As primeiras suspeitas de um envolvimento começaram no fim de junho, quando os dois foram flagrados juntos em Orlando, nos Estados Unidos. Na ocasião, Ana Castela usou as redes sociais para negar qualquer relação amorosa.

A equipe de Zé Felipe confirmou que ele estava no país por motivos profissionais, focado em um novo projeto musical em espanhol, e que o encontro com Ana teria sido casual.