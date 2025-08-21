Tatá Werneck e Cauã Reymond se beijam na TV e atiçam fãs - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O ator Cauã Reymond foi o convidado do "Lady Night" desta quarta-feira (20/8), talk show comandado por Tatá Werneck no Multishow.

No reencontro com a apresentadora, os dois reeditaram um momento que marcou a participação anterior de Cauã no programa, em 2019: um beijo técnico que, mais uma vez, virou assunto nas redes sociais.

A brincadeira rendeu diversos comentários bem-humorados na internet. “A Tatá ama o emprego dela, tenho certeza”, ironizou uma internauta.

Outro brincou: “Hoje a Tatá e o Cauã dormem na casinha do cachorro”. Já uma terceira seguidora disparou: “Nunca que isso foi atuação. A danada aproveitou o momento! [risos]”

Durante o papo, Cauã também falou sobre autoestima e revelou que demorou a se ver como galã. “Eu não me acho tão gato assim. Desde novinho, quando virei modelo, eu identifiquei que as pessoas me viam nesse lugar", pontuou ele.

"Mas comecei a me achar assim mais a partir dos 35. E hoje gosto muito de como eu estou. Na verdade, eu me curto mais hoje do que eu me curtia quando eu estava com 30 anos", contou o ator, que atualmente interpreta César no remake de "Vale Tudo", da Globo.

Fora das telas, Cauã também tem chamado atenção pela vida amorosa. No fim de julho, ele foi flagrado trocando beijos com a modelo Luana Mandarino, em uma praia da Zona Sul do Rio de Janeiro.

A ex-integrante do reality "Rio Shore" já vinha sendo apontada como novo romance do ator após publicar registros na casa dele.