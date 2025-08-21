Felipe Dylon, ícone dos anos 2000, surge irreconhecível e divide opiniões

Felipe Dylon, 38, aproveitou a manhã ensolarada desta quarta-feira (20) para surfar nas águas da praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. O cantor e ator, que mora no bairro, mostrou desenvoltura sobre a prancha e chamou a atenção de quem passava pelo local.

Sem camisa e usando uma bermuda azul, Dylon exibiu no peito uma tatuagem com as iniciais de seu nome. O artista, que costuma ser visto com frequência na orla carioca, às vezes acompanhado da mãe, a atriz Maria Lúcia Priolli, aproveitou o momento para se exercitar no mar.

Dividiu opiniões

A aparição do ex-fenômeno teen gerou comentários nas redes sociais. Internautas reagiram ao visual atual do cantor, que ficou conhecido nacionalmente aos 15 anos com o hit "Musa do Verão".

“Ele está com cara de paizão agora”, observou uma usuária. “Tá precisando pegar um bronze esse ‘muso do inverno’”, ironizou outra. Já uma terceira saiu em defesa do artista: “Está ótimo! Fui muito fã na época. As pessoas têm que entender que TODOS envelhecem, só não fica velho quem morre antes”.

Além da carreira musical, Felipe Dylon também acumulou passagens pela televisão e pelo cinema. Um de seus trabalhos mais conhecidos nas telonas foi no filme "A Guerra dos Rocha", lançado em 2008, em que contracenou com nomes como Marcello Antony e Taís Araujo.