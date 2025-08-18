Anitta surge irreconhecível e web não perdoa: 'A cara da Ludmilla' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Anitta se uniu ao apresentador Luciano Huck em uma aldeia indígena no Xingu, onde participou do ritual tradicional Kuarup e compartilhou registros da experiência nas redes sociais.

A visita, que teve como foco dar visibilidade às riquezas culturais e às dificuldades enfrentadas pelos povos originários, atualmente sob risco com novas propostas legislativas, acabou sendo parcialmente ofuscada por um detalhe inesperado: o rosto da cantora.

Entre elogios e comentários sobre a importância da causa indígena, internautas não deixaram de notar a semelhança física entre Anitta e Ludmilla em algumas das fotos.

As comparações ganharam força, especialmente pelo histórico conturbado entre as duas, que não se falam desde a polêmica envolvendo os direitos autorais da música Onda Diferente.

“Na segunda foto ela está a cara da Ludmilla”, escreveu um seguidor. “Entrei para falar isso. Tá muito parecida”, concordou outra. “Também achei que era a Lud”, comentou uma terceira usuária. Já outra brincou: “Ela indo desfazer a plástica agora”.