Marieta Severo detona Guarda Civil de SP após expulsão de artistas de teatro - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz Marieta Severo se manifestou nesta quinta-feira (21) contra a ação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) no Teatro de Contêiner, na região da Luz, em São Paulo.

Em vídeo publicado pela filha, a também atriz Silvia Buarque, Marieta afirmou que a operação a fez lembrar os tempos de repressão vividos durante a ditadura militar.

“É com profunda indignação e tristeza que eu falo de uma cena lamentável, horrível, que eu vi ontem e que infelizmente me remeteu aos piores tempos de uma ditadura que eu vivi, onde os teatros eram invadidos, os atores eram ameaçados”, declarou.

Entenda o conflito

Na última terça-feira (19), agentes da GCM retiraram à força artistas e integrantes da ONG Tem Sentimento de um prédio anexo ao Teatro de Contêiner, usado como depósito de equipamentos.

O imóvel, anteriormente abandonado, foi ocupado pelo grupo e pela organização social. Vídeos que circulam nas redes mostram os agentes usando spray de pimenta e retirando pessoas com truculência.

A ação acontece em meio a disputa entre a Prefeitura de São Paulo e o coletivo que administra o espaço. Em maio, a gestão Ricardo Nunes (MDB) entrou com um pedido judicial de despejo, exigindo a desocupação da área até esta quinta-feira (21).

“É um tipo de cena que eu nunca imaginei que pudesse voltar”, desabafou Marieta. “O teatro tá ali plantando cultura, relação, comunicação com as pessoas, fomentando o que há de melhor nas nossas vidas", pontuou.

"Quero deixar aqui a minha tristeza profunda por esse momento e a minha vontade, a minha esperança de que isso não aconteça mais. Vivemos em uma democracia plena, precisamos dela, gostamos dela, queremos viver nela e esse tipo de cena não pode acontecer”, completou a atriz.