Flávia Alessandra dá detalhes de divórcio conturbado com ex-marido

Flávia Alessandra abriu o coração ao relembrar o divórcio do ex-marido, o ator e diretor Marcos Paulo, com quem teve sua primeira filha, Giulia Costa.

Em entrevista ao podcast comandado por Tati Bernardi, publicada pelo Universa, a atriz revelou que o processo de separação foi delicado e enfrentou resistência por parte do ex-companheiro.

“A gente tinha que se falar [por conta da nossa filha], mas a nossa separação foi complicada, porque eu acho que só eu queria me separar. Acho que ele não”, afirmou Flávia.

Ela explicou que os dois primeiros anos após o fim do casamento foram os mais difíceis, mas que, com o tempo, a relação se tornou mais respeitosa.

“Depois, conseguimos nos falar, e ele conseguiu ter uma relação com o Otaviano [Costa]. Não sei se uma relação boa, mas teve. Se respeitavam, com certeza”, pontuou.

Durante a conversa, Flávia também comentou sobre o impacto da separação em sua carreira. Segundo a atriz, Marcos Paulo ocupava um cargo de destaque na Globo na época, o que gerou certos tipos de ameaça.

“‘Tem certeza?’, ‘E a sua profissão?’, ‘Pensa bem...’, ‘Tem coisas importantes aí...’. Ele usou as armas que ele tinha”, lembrou Flávia. “Foi uma separação muito delicada para mim. Graças a Deus, ele superou e, no final, deu tudo certo”, concluiu a artista.

Marcos Paulo faleceu em 2012, aos 61 anos, vítima de uma embolia pulmonar.