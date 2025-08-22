Isis Valverde impressiona com mudança de profissão; saiba tudo

Isis Valverde anunciou uma nova empreitada artística. Conhecida do grande público por seus papéis na televisão, a atriz também cultiva uma faceta menos explorada: a de escritora. E foi justamente essa vertente que ganhou destaque com o anúncio de seu mais recente lançamento.

Nas redes sociais, Isis dividiu com os seguidores a realização de um projeto pessoal.

"Oi, oi, oi, gente! Tô tentando gravar esse vídeo já tem um tempo. Agora funcionou. Bom, tô aqui hoje para contar uma novidade maravilhosa. Depois de cinco anos, esse projeto ganhou vida, né? Ele vinha crescendo cada vez mais e acabou acontecendo esse segundo livro", explicou.

Visivelmente emocionada, ela continuou: "Hoje, é o dia que eu posso dividir com vocês, de verdade. Então, a partir de hoje começam as vendas online do meu livro... 'Vermelho Rubro', meu segundo livro de poesia".

"[O livro] nasceu enfim, no meio de tantas coisas que me aconteceram durante esses anos e eu divido com vocês hoje. Tô muito feliz, é um projeto autoral, muito íntimo e muito especial", pontuou.

No vídeo, Isis também exibiu momentos descontraídos com o filho, Rael, de seis anos, em um dia de praia. O menino é fruto do relacionamento da famosa com o modelo André Resende, de quem ela se separou em 2022, após aproximadamente seis anos de união.