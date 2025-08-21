Marcia Sensitiva faz previsão alarmante para Virginia e Zé Felipe

No programa Melhor da Tarde, na Band, Marcia Sensitiva, nova colunista da atração, falou sobre o que enxerga no plano espiritual para o futuro do agora ex-casal, Virginia Fonseca e Zé Felipe. Ela foi taxativa: "Acabou o ciclo, não adianta querer voltar", garantir a numeróloga.

Quando questionada sobre qual dos dois colocou um ponto final da relação, a sensitiva não titubeou na resposta: "Foi a Virginia [que acabou a relação] , eu acho... Olhando os signos, ela que tomou a atitude, ele aceitou, mas sofreu muito, muito, mas quem deu o pontapé foi ela", apontou Marcia.

"Quem está mais arrependido?", indagou JP Vergueiro, um dos apresentadores do programa. "Nenhum dos dois. No começo, eu falei: 'Pode ser que voltem'. Mas acabou o ciclo, não adianta querer voltar", respondeu Marcia Sensitiva.

Entretanto, ela garante que, apesar de estar decidida, Virginia ainda sofre em determinados momentos, principalmente quando vê os filhos sem o pai presente como antes. "Mas, quando ela vê a falta do pai com as crianças, ela sente. Ela poderia até pensar [em reatar], pois para ela é doída a questão de o pai não estar presente, mas é isso... Química [entre eles], esquece. Se voltarem, eles terminam de novo”, avisou a numeróloga.

Contudo, em entrevista recente, Zé Felipe chegou a comentar que a decisão do término partiu dos dois, em comum acordo. A versão foi a mesma que os dois deram aos fãs no momento em que anunciaram a separação.

"A Virginia e eu, foi junto, porque já não estava mais a mesma coisa, eu não estava feliz, e ela também não estava feliz. Eu acho que era um sofrimento muito interno que um não queria transparecer para o outro”, contou Zé Felipe em entrevista ao colunista Leo Dias.

