Paola Carosella toma atitude contra Blogueirinha e climão vem à tona - (crédito: Reprodução/DiaTV)

O clima entre Paola Carosella e Blogueirinha azedou de vez após a exibição da entrevista no programa “De Frente com Blogueirinha”, transmitido pela DiaTV na última semana.

Durante a conversa, espectadores notaram o desconforto crescente de Paola diante do rumo da entrevista, que ganhou repercussão nas redes sociais.

O mal-estar, no entanto, não se limitou ao bate-papo diante das câmeras. Em um movimento conjunto, tanto Paola quanto Blogueirinha decidiram remover de suas redes sociais todos os vídeos e cortes da participação da chef no programa.

Além disso, ambas deixaram de se seguir no Instagram, o que intensificou as especulações sobre um desentendimento entre elas.

A entrevista viralizou principalmente por causa de uma pergunta feita por Blogueirinha envolvendo o chef Henrique Fogaça, ex-colega de Paola no MasterChef Brasil. Blogueirinha questionou se os dois haviam vivido um romance nos bastidores da atração.

Paola, em tom irônico, disse que era bonito deixar as pessoas imaginarem, sugerindo que a dúvida fazia parte do encantamento. Mais tarde, nas redes sociais, a chef reforçou que nunca teve qualquer envolvimento amoroso com Fogaça.

Apesar da remoção dos trechos nas redes sociais de ambas, a entrevista completa segue no ar no canal oficial de Blogueirinha no YouTube.