Alexandre Pires expõe 'atrito' ao definir cachê de show para Faustão

Alexandre Pires abriu o coração ao relembrar momentos marcantes de sua trajetória pessoal e profissional durante uma entrevista concedida ao jornalista Leo Dias. Um dos destaques do bate-papo foi o relato sobre um show realizado em uma festa particular do apresentador Fausto Silva.

Segundo o cantor, sua primeira intenção era não cobrar pela apresentação, que celebrava o aniversário da esposa de Faustão. “Eu não queria cobrar por esse show, era o aniversário da esposa dele […] Por tudo o que o Faustão fez por nós, não só por mim, mas pelos artistas brasileiros”, contou.

No entanto, Alexandre revelou que foi surpreendido com a postura firme do apresentador. “O assessor dele falou: ‘De maneira alguma, o Fausto quer pagar seu show. Esse é o seu trabalho, se for para não pagar ele não vai contratar o show’. Então eu dei um descontão para ele e fui”, recordou.

Durante a festa, o clima de celebração tomou conta e a apresentação, inicialmente prevista para durar duas horas, se estendeu por cerca de três horas e meia.

No dia seguinte, veio a surpresa: “Eles pagaram a mais e ligamos pro assessor do Faustão. Ele falou: ‘Não é isso mesmo, o Fausto mandou o valor a mais. Você fez dois shows’.”

Alexandre também fez questão de destacar o impacto do “Domingão do Faustão” em sua carreira e na de tantos outros artistas. Ele relembrou com carinho o espaço que o programa oferecia.

“Quando nós íamos no programa dele, Leo, era uma explosão. Segunda-feira o telefone do escritório bombava, era muita procura por shows. Também pela forma que ele nos tratava no programa, sempre nos deixava muito à vontade. Ele até enfeitava demais a carreira do artista”, declarou.



