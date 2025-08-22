InícioColunistas#Mariana Morais
Alexandre Pires expõe 'atrito' ao definir cachê de show para Faustão

Cantor detalhou os bastidores por trás do seu show privado na casa do comunicador

Alexandre Pires expõe 'atrito' ao definir cachê de show para Faustão - (crédito: Globo/Instagram)
Alexandre Pires abriu o coração ao relembrar momentos marcantes de sua trajetória pessoal e profissional durante uma entrevista concedida ao jornalista Leo Dias. Um dos destaques do bate-papo foi o relato sobre um show realizado em uma festa particular do apresentador Fausto Silva.

Segundo o cantor, sua primeira intenção era não cobrar pela apresentação, que celebrava o aniversário da esposa de Faustão. “Eu não queria cobrar por esse show, era o aniversário da esposa dele […] Por tudo o que o Faustão fez por nós, não só por mim, mas pelos artistas brasileiros”, contou.

No entanto, Alexandre revelou que foi surpreendido com a postura firme do apresentador. “O assessor dele falou: ‘De maneira alguma, o Fausto quer pagar seu show. Esse é o seu trabalho, se for para não pagar ele não vai contratar o show’. Então eu dei um descontão para ele e fui”, recordou.

Durante a festa, o clima de celebração tomou conta e a apresentação, inicialmente prevista para durar duas horas, se estendeu por cerca de três horas e meia.

No dia seguinte, veio a surpresa: “Eles pagaram a mais e ligamos pro assessor do Faustão. Ele falou: ‘Não é isso mesmo, o Fausto mandou o valor a mais. Você fez dois shows’.”

Alexandre também fez questão de destacar o impacto do “Domingão do Faustão” em sua carreira e na de tantos outros artistas. Ele relembrou com carinho o espaço que o programa oferecia.

“Quando nós íamos no programa dele, Leo, era uma explosão. Segunda-feira o telefone do escritório bombava, era muita procura por shows. Também pela forma que ele nos tratava no programa, sempre nos deixava muito à vontade. Ele até enfeitava demais a carreira do artista”, declarou. 


