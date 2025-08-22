Bia Miranda explica por que não rebateu Deolane após 'esculacho' público - (crédito: Reprodução/Instagram)

Bia Miranda quebrou o silêncio nesta quinta-feira (21/8) e usou as redes sociais para justificar o motivo de não ter respondido diretamente às críticas feitas por Deolane Bezerra.

A advogada saiu em defesa da mãe, Solange Bezerra, que havia criticado a postura da influenciadora no acidente de trânsito envolvendo Bia e o namorado, o influenciador Gato Preto, em São Paulo.

Apesar da repercussão negativa e dos ataques, Bia optou por não rebater Deolane, com quem já teve uma relação próxima durante o confinamento no reality "A Fazenda".

A ausência de resposta gerou curiosidade entre internautas, o que levou a ex-peoa a se manifestar por meio de um comentário em uma página de celebridades no Instagram.

“Não respondo porque tenho respeito e gratidão por ela e pela família dela, por tudo que fizeram por mim. Sempre vou ter, independente de qualquer coisa, minha gratidão é eterna”, declarou Bia.

Entenda

A polêmica teve início na quarta-feira (20/8), quando Solange Bezerra fez críticas públicas à influenciadora, classificando Bia e Gato Preto como uma “tragédia anunciada”. A mãe de Deolane ainda aconselhou a jovem a valorizar tudo o que havia conquistado.

Bia respondeu afirmando que sempre respeitou Solange, mas frisou que assumiria todas as consequências do acidente, além de questionar se a matriarca da família Bezerra era santa ou tinha moral para tecer as críticas.

Deolane não deixou barato

A tensão aumentou quando Deolane resolveu intervir, defendendo a mãe com palavras duras: “Ai, ai, ai, viu… Minha MÃE está se metendo porque a gata, que gosta de chamar atenção 24 horas por dia, infelizmente está na internet fazendo merda… e vai ter que aguentar opiniões alheias sim!!!”.

Em seguida, a advogada disparou contra Bia: “Minha família não é santa, porque? O que você sabe que nós não sabemos?".

"Quer falar da nossa prisão ilegal, que até hoje não tem prova, ou da omissão de socorro dos dois ‘gatos’ que se acham donos do mundo? Cresce, menina, vai cuidar dos teus filhos e tenha mais amor-próprio, por gentileza! Deveria agradecer os conselhos de Dona Sol…”, detonou Deolane.