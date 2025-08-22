Cariúcha cai no funk com filho de Gugu e rebola para o herdeiro - (crédito: Reprodução/LeoDias)

A apresentadora Cariúcha, 41, e João Liberato, 23, foram flagrados em clima de romance durante a festa promovida por João Silva, na última quinta-feira (21). O flagra quente dos dois trocando beijos foi registrado e compartilhado pelo ex-marido de Carlinhos Maia, o influenciador Lucas Guimarães em seu Instagram.

As imagens exclusivas, divulgadas pelo portal LeoDias, mostram ainda abraços, carícias e até mão boba entre o primogênito de Gugu Liberato e a contratada do SBT.

Mais tarde, o clima esquentou ainda mais: os dois chamaram atenção dos convidados ao dançar coladinhos, em clima de intimidade, com direito a rebolado da apresentadora em frente ao rapaz.

Ao ser procurada por Leo Dias, Cariúcha reagiu com bom humor: “Me deixa em paz, Leo, com meus bebezinhos”, brincou.

O evento, batizado de Festa do João, marcou a estreia da versão festeira de João Silva, filho de Fausto Silva, que também comemora um novo momento profissional com o lançamento de seu próprio programa no SBT, exibido aos sábados à noite.