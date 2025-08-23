Pesquisa revela qual âncora do 'Fantástico' é mais reconhecida; dados chocam!

Pesquisa revela qual âncora do 'Fantástico' é mais famosa; dados chocam! - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Uma pesquisa interna de reconhecimento promovida pela TV Globo, e divulgada ao mercado publicitário por meio de seu pacote comercial do "Fantástico", gerou repercussão entre agências e profissionais do setor.

O levantamento, realizado pelo Instituto Offerwise e divulgado pelo colunista Gabriel Vaquer, do F5, revelou uma diferença significativa no índice de popularidade entre as duas apresentadoras titulares da revista eletrônica dominical: Maju Coutinho e Poliana Abritta.

De acordo com os dados, Maju Coutinho é reconhecida por 95% dos telespectadores entrevistados, enquanto Poliana Abritta aparece com 81% de reconhecimento, uma diferença de 14 pontos percentuais. A pesquisa foi feita com 500 pessoas e apresenta margem de erro de três pontos percentuais.

O resultado surpreendeu, especialmente no caso de Poliana. Isso porque, historicamente, jornalistas que ocupam posições de destaque nos telejornais da emissora costumam registrar índices de reconhecimento superiores a 90%.

Para efeito de comparação, César Tralli (Jornal Hoje) aparece com 93% e Ana Paula Araújo (Bom Dia Brasil) com 90%, segundo os mesmos documentos comerciais.

No material entregue às agências de publicidade, a Globo descreve os perfis das apresentadoras: Maju é associada a temas como "negritudes, direitos das mulheres e saúde", enquanto Poliana é ligada a causas como "direitos das mulheres, educação e preservação ambiental".



