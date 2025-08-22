Atriz acusa Erick Jacquin de cometer racismo no MasterChef

Ana Hikari se posicionou nas redes sociais contra um comentário feito por Erick Jacquin no "MasterChef Brasil", exibido pela Band, e acusou o jurado de racismo com conotação xenofóbica ao se referir à participante chinesa Gloria.

A crítica da atriz surgiu após a exibição de um trecho do reality em que Jacquin questiona a autenticidade do cardápio apresentado pela competidora.

Durante a prova em grupo, Gloria, líder da equipe amarela, explicou os pratos escolhidos. Ao ouvir a explicação, Jacquin comentou: “Parece que não é você que fez o cardápio, porque não tem nada de chinês”.

A participante rebateu de imediato: “Não é porque sou chinesa que não conheço outros pratos... Já fui para Paris... vi Monalisa de perto”.

Indignação na web

A fala do jurado repercutiu nas redes sociais e gerou indignação entre internautas, incluindo Ana Hikari. Compartilhando o vídeo do momento, a atriz criticou diretamente o chef francês: “Ai, Jacquin, sinceramente, que comentário racista 'UÓÓÓ'… vai comer carambola e tomar banho em seguida, vai”.

Além da crítica própria, Ana também repostou um tuíte que acusava Jacquin de repetir esse tipo de comportamento ao longo das temporadas.

“O Jacquin AMA fazer comentários racistas/xenofóbicos com pessoas asiáticas, né? Principalmente chinesas. Ele VIVE de fazer comida francesa, o lema dele é esse praticamente. Mas sempre implica ou alfineta participantes chineses que priorizam a culinária deles”, dizia a publicação.

Ao compartilhar, a atriz endossou a crítica: “Sim. Não é de hoje. Se vocês não perceberam em outras edições, um abraço”.