Felca reflete sobre força de vídeo sobre adultização na sociedade e desabafa

Após denúncia de Felca, especialista alerta sobre os riscos emocionais da adultização de crianças e adolescentes - (crédito: Youtube/Reprodução)

Felipe Bressanim, conhecido na internet como Felca, compartilhou nesta quinta-feira (21), por meio dos Stories do Instagram, os desdobramentos positivos de seu vídeo sobre "adultização", tema que aborda a exposição precoce de crianças a conteúdos e comportamentos destinados ao público adulto.

Segundo o youtuber, o impacto da produção, que já acumula mais de 47 milhões de visualizações, foi profundo e mobilizou o país em torno do assunto.

"Hoje faz duas semanas que postei meu último vídeo, adultização, e o que aconteceu desde então: as instituições que cuidam de crianças informaram que as doações aumentaram mais de 2.600%; criminosos foram punidos", iniciou ele.

"Uma conscientização em nível nacional foi feita; e a palavra adultização passou a ser de conhecimento comum. Além disso, muitas pessoas vieram falar comigo dizendo que estão buscando terapia pela primeira vez na vida", continuou.

Felca fez questão de ressaltar que a repercussão foi fruto da mobilização coletiva dos seguidores.

“Foram vocês que fizeram isso tudo acontecer: cada um que compartilhou, apoiou, denunciou, doou, conscientizou. Obrigado. Vocês salvaram vidas. A longo prazo, não teremos noção de quantas pessoas deixarão de ser vítimas”.

Apesar da forte repercussão positiva, o influenciador revelou que tem sido alvo de ameaças de morte desde a publicação do vídeo.

Em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo, ele contou que não apenas ele, mas também pessoas próximas, receberam mensagens intimidatórias. Ainda assim, garantiu que não irá recuar.

“Eu sofri algumas ameaças de morte, as pessoas do meu convívio receberam ameaças de morte... (Essas mensagens) não (me abalam). Mantenho a cautela, mas eu estou fazendo algo que é mais importante do que eu. Desculpa aí, não vou conseguir parar”, declarou.