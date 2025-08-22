Caçula de Faustão surge coladinho com ex-bailarina do apresentador

Rodrigo Silva, filho mais novo de Faustão, chamou atenção ao chegar acompanhado da modelo Daia de Paula na festa de aniversário do irmão, João Silva. O evento, repleto de convidados e flashes, levantou rumores de um possível romance entre os dois.

Procurada pela revista Quem, a assessoria da família inicialmente confirmou o namoro, mas recuou pouco depois. Discreta, Daia compartilhou apenas um registro da festa, que mostra Rodrigo, de 17 anos, concedendo entrevista no local.

Mas afinal, quem é Daia de Paula?

Aos 36 anos, Daia é natural de Campo Mourão, no Paraná. Desde a juventude, teve uma trajetória marcada pela dedicação ao esporte, chegando a atuar como jogadora profissional de basquete até os 18 anos.

No entanto, foi a dança que a levou a traçar novos rumos. Mudou-se para São Paulo decidida a conquistar um lugar no balé do programa do Faustão, objetivo que alcançou em 2016, após quatro tentativas.

A carreira na televisão deslanchou. De bailarina, Daia foi promovida a “repórter da galera” em 2019 e, mais tarde, tornou-se assistente de palco.

Ela permaneceu ao lado de Fausto Silva mesmo após a mudança do apresentador da Globo para a Band. Com a saída definitiva de Faustão da TV, em 2023, devido a questões de saúde, Daia também deixou a TV.

Namorou outros famosos



A vida pessoal da ex-assistente de palco também teve destaque. Ela já se relacionou com o ex-BBB Gustavo De Léo Soares, com quem ficou entre 2017 e 2018, antes da participação dele no reality.

Anos depois, engatou um namoro com o ator Caio Castro. O relacionamento, iniciado em março de 2022, foi vivido com certa discrição, mas registros dos dois juntos em viagens e eventos eram frequentemente compartilhados nas redes sociais.

O término com Caio veio à tona em janeiro de 2024. Na época, Daia anunciou o fim do relacionamento pelas redes: “Irmãs, meu namoro foi lindo e perfeito enquanto durou. O namoro acabou há quase 1 mês já!”.

Ela fez questão de ressaltar que a separação foi tranquila e sem mágoas: “Não houve desrespeito nem nada. Começou leve, terminou leve”.