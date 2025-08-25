Naomi Campbell faz relato chocante sobre Cauã Reymond no 'Domingão'

O "Domingão com Huck" surpreendeu o público neste domingo (24) ao promover um encontro inesperado entre Naomi Campbell e Cauã Reymond.

A supermodelo internacional fez uma participação especial no programa e emocionou ao relembrar momentos marcantes de sua trajetória, incluindo uma conexão inusitada com o ator brasileiro, que integra o júri artístico do "Dança dos Famosos".

Durante a conversa com Luciano Huck, Naomi revelou que conheceu Cauã em 2001, durante um curso de atuação em Nova York, ministrado pela professora Susan Batson.

“Nós estudamos juntos em 2001, em Nova York, com a Susan Patson. E eu não tinha visto ele por todos esses anos”, contou a modelo, trocando o sobrenome da professora.

Ela ainda destacou o esforço de Cauã naquele período: “Ele era muito esforçado, eu tenho que dizer. Ele fazia trabalho extra para pagar o curso. E aí eu descobri que ele é um dos maiores atores aqui agora.”

Cauã, por sua vez, também compartilhou sua versão da história, lembrando que tudo aconteceu pouco antes de sua estreia na televisão, em 2002, como o Maumau de "Malhação".

O ator contou que conheceu Susan Batson ao fazer uma aula experimental nos Estados Unidos. Encantada com seu potencial, a professora lhe ofereceu uma bolsa de estudos após descobrir que ele não teria condições de continuar. “Eu varria o chão, lavava banheiro, pintava... E aí eu conhecia a Naomi lá”, relatou.

Ele revelou ainda que ficou duas décadas sem contato com a mentora, até que, em 2023, reencontrou Naomi Campbell durante um evento da Dolce & Gabbana, na Sardenha.

“A gente ficou em mesas próximas, eu fui falar com ela e ela ligou para a Susan, foi superemocionante. Eu sou muito grato”, disse ele.