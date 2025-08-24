Vera Fischer faz relato comovente sobre preconceito por ser linda demais

Aos 73 anos, Vera Fischer abriu o coração sobre os desafios que enfrentou no início da carreira e sua visão atual sobre a vida amorosa. Convidada do "Encontro com Patrícia Poeta", a atriz falou com franqueza sobre o preconceito que sofreu por conta da aparência.
Reconhecida desde jovem por sua beleza, Vera revelou que isso, em vez de abrir portas, muitas vezes a colocou em posições delicadas.
“Eu acho que tinha muito machismo, existe, claro, ainda hoje. Bom, eu passei por isso. Eu tinha que me ‘deslizar’ por muitas coisas. E tinha também uma parte do lado feminino que era ciumento: ‘como ela vai ser boa atriz se ela é bonita? Não pode’. Então eu era invejada por um lado e cobiçada por outro. Era muito difícil”, desabafou.
Durante a conversa, a atriz também refletiu sobre a fase atual da vida e a escolha por estar solteira.
“Agora eu gosto de paquerar. Porque namorar implica em você ter que ver a pessoa toda hora. A pessoa pode te procurar toda hora. Você tem que, talvez, dormir com a pessoa porque não fica sem. Então tem muitos compromissos”, comentou.
Bem-humorada, Vera explicou que se sente confortável sozinha e prefere os flertes descompromissados.
“Eu já estou acostumadinha comigo mesmo. Então fica melhor flertar, paquerar, jogar uns olhares. Acho que quando (alguém) chega perto eu já dou uma fugidinha. Mas também já namorei muito”, concluiu, com o carisma que a consagrou como uma das grandes estrelas da TV brasileira.
