Ludmilla rebate após virar chacota por se arriscar no inglês

Ludmilla não deixou barato uma crítica feita por um internauta neste domingo (24), após um vídeo seu falando em inglês viralizar nas redes sociais.

A cantora foi uma das atrações principais da primeira edição do Festival MUTHA, realizado em Nova York, nos Estados Unidos, e protagonizou um momento de interação com o público local no palco.

No registro, Ludmilla dá boa noite, se apresenta e expressa sua alegria por estar no evento, tudo em inglês.

Apesar do esforço da artista, um usuário do X (antigo Twitter) ironizou sua pronúncia: "Impossível não rir, desculpa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk."

A resposta veio à altura. Em tom de deboche, Ludmilla rebateu o comentário com um recado direto e cheio de autoconfiança: "Sabe fazer conta? Eu também tô rindo muito com 300 mil dólares a mais na conta por uma hora."



