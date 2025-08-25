InícioColunistas#Mariana Morais
Ludmilla rebate após virar chacota por se arriscar no inglês

Cantora rebateu após onda de críticas e piadas nas redes sociais

Ludmilla - (crédito: Foto reprodução internet)
Ludmilla não deixou barato uma crítica feita por um internauta neste domingo (24), após um vídeo seu falando em inglês viralizar nas redes sociais.

A cantora foi uma das atrações principais da primeira edição do Festival MUTHA, realizado em Nova York, nos Estados Unidos, e protagonizou um momento de interação com o público local no palco.

No registro, Ludmilla dá boa noite, se apresenta e expressa sua alegria por estar no evento, tudo em inglês.

Apesar do esforço da artista, um usuário do X (antigo Twitter) ironizou sua pronúncia: "Impossível não rir, desculpa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk."

A resposta veio à altura. Em tom de deboche, Ludmilla rebateu o comentário com um recado direto e cheio de autoconfiança: "Sabe fazer conta? Eu também tô rindo muito com 300 mil dólares a mais na conta por uma hora."


 

 

 

Mariana Morais

Por Mariana Morais
25/08/2025
