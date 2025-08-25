Grávida, Maíra Cardi é diagnosticada com fungo e expõe riscos

Maira Cardi usou as redes sociais nesta quinta-feira (21/8) para revelar um problema de saúde delicado enfrentado na reta final de sua gravidez. Grávida de uma menina — fruto de seu casamento com Thiago Nigro —, a influenciadora contou que foi diagnosticada com um fungo no dente, situação que se agravou ao ponto de exigir acompanhamento médico e até internação para exames.
Apesar de se declarar rigorosa com a higiene bucal, Maira explicou que começou a sentir desconforto na gengiva. “Sou a louca de escovar o dente e usar fio dental, mas começou a machucar a gengiva. Já faz um mês que reclamo. Formou uma bola de sangue”, relatou.
Após buscar atendimento odontológico, a influenciadora recebeu o diagnóstico de infecção e foi informada de que o problema se originou em um dente que deveria ter sido extraído há dois anos. “Agora, ele está cheio de bactéria e fungo por dentro”, lamentou. O caso é ainda mais preocupante por se tratar de uma gestante: “Em grávida, isso é gravíssimo! Pode causar parto prematuro, problemas no coração e até morte”.
Maira também destacou outro fator de risco: a trombofilia — condição que exige o uso de medicamentos anticoagulantes. Segundo ela, o tratamento impede que a cirurgia para a retirada do dente seja realizada com segurança no momento. “Para operar, preciso suspender o remédio, então não posso fazer a cirurgia”, explicou.
Preocupada, ela finalizou o desabafo reforçando os riscos à gestação: “Para mim, é muito ruim ficar com isso porque o bebê pode nascer prematuro.” A influenciadora segue em observação médica enquanto busca alternativas para lidar com o quadro sem comprometer a própria saúde e a do bebê.
Mariana Morais
25/08/2025